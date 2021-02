Tiger Woods (45) musst nach seinem schweren Autounfall einer Notoperation unterzogen werden. Am gestrigen Dienstagmorgen war der US-Golfstar in Los Angeles aus noch ungeklärter Ursache mit seinem SUV von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen schleuderte auf die Gegenfahrbahn und überschlug sich mehrmals, ehe er rund 150 Meter hinter der Unfallstelle zum Stehen kam. Tiger, der sich alleine in dem Fahrzeug befand, zog sich bei dem Unglück schwere Verletzungen zu. In einem Statement hat sich nun ein behandelnder Arzt zu dem Zustand des Sportlers geäußert.

Dr. Anish Mahajan, Chief Medical Officer im Harbor-UCLA Medical Center, erklärte, dass sich Tiger an seinem rechten Bein schwer verletzt habe. In einer Notoperation seien offene Trümmerbrüche am Schien- und Wadenbein mithilfe von Stäben stabilisiert worden. Auch die Knochen seines Fußes und Knöchels sollen in Mitleidenschaft gezogen worden sein, Schrauben und Stifte dienen hier der Stabilisierung. Zunächst war darüber berichtet worden, dass Tiger sich Verletzungen an beiden Beinen zugezogen habe. Der 45-Jährige soll derzeit schon wieder "wach und ansprechbar" sein.

In dem auf Twitter veröffentlichten Statement bedankt sich Tigers Team bei den "wundervollen Ärzten und Krankenhausmitarbeitern", der Polizei und der Feuerwehr. "Ihre Unterstützung und Hilfe war herausragend", heißt es darin.

