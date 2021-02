Ist weniger manchmal also doch mehr? Noch steht nicht fest, ob Niko (30) als Bachelor seine Traumfrau findet – aber die Chancen stehen bei den ganzen hübschen Single-Ladys schon mal nicht schlecht. Und wie findet man am Besten heraus, ob man zueinander passt? Na klar, während eines Dates. Die sehen dieses Jahr allerdings etwas anders aus. Niko speist mit seinen Damen nämlich nicht in der Kulisse eines atemberaubenden Sonnenuntergangs oder knutscht leicht bekleidet unter freiem Sternenhimmel. Doch den Rosenkavalier scheint das gar nicht zu stören.

Im "Der Bachelor"-Podcast plauderte der Osnabrücker nun aus, dass er eh mehr auf die ganz einfachen Treffen steht: "Ich liebe es, wenn man sich einen Kaffee oder einen Tee schnappt und einfach einen Spaziergang durch die Stadt macht oder am Fluss. Einfach ein bisschen quatschen und sich kennenlernen", erzählte Niko. Für ihn muss es also nicht immer Action sein? "Darf es auch sein, aber gerne auch etwas Ruhiges", stellte der IT-Projektmanager klar.

Da hat er aber Glück gehabt. Denn die bisherigen Dates waren tatsächlich nicht sonderlich spektakulär – und meist waren alle Beteiligten in dicke Jacken gehüllt. Nur Stephi kam dem bisherigen XXL-Standard mit ihrem Helikopter-Rundflug relativ nah. Aber es muss nun mal auch nicht immer um Luxus gehen. "Ein perfektes Date ist ein Date, das man sofort wiederholen möchte", äußerte Niko.

Alle Episoden von "Der Bachelor" bei TVNow.

Niko Griesert mit den Bachelor-Kandidatinnen

Bachelor Niko Griesert

Niko Griesert, der Bachelor 2021

