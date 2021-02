Drei Girls mussten Bachelor Niko Griesert (30) gestern verlassen – haben sie damit gerechnet? In der jüngsten Folge hat der hübsche IT-Projektmanager noch mal fleißig aussortiert: Nur sechs Kandidatinnen sind weiterhin dabei. Sowohl Jacqueline Siegle (23) als auch Jacqueline Bikmaz und Esther Kobelt bekamen keine Rose von dem TV-Junggesellen. Wurden sie von der Abfuhr überrascht? Zumindest Jacqueline Siegle sah es nicht kommen, wie sie jetzt im Promiflash-Interview verrät.

"Ich muss gestehen, dass ich tatsächlich etwas überrascht war, da wir in dieser Nacht der Rosen ein sehr angenehmes und schönes Einzelgespräch geführt haben", erklärt die süße Kosmetikerin. Doch statt in Tränen zu zerfließen, nahm Jacqueline Nikos Entscheidung ziemlich gelassen auf – woran lag das? "Ich war sehr gefasst, weil ich gefühlstechnisch noch nicht so tief verwickelt war wie manch andere der Mädels. Dafür habe ich nicht genügend Zeit mit Niko verbracht", stellt die Stuttgarterin klar.

Viele Mädels in dieser Staffel beschweren sich immer wieder, dass Niko ihnen zu wenig Aufmerksamkeit schenkt. Das war bei Jacqueline ganz ähnlich: "Meine Zeit mit Niko war sehr begrenzt, weil ich nicht das Glück hatte, ein Einzeldate zu bekommen, wie es beispielsweise Stephie hatte. Um ihn richtig kennenzulernen, hätte ich mir mehr Zeit mit ihm gewünscht", betont die Beauty mit polnischen Wurzeln abschließend.

Alle Episoden von "Der Bachelor" bei TVNow.

Anzeige

Instagram / jacquelinejoline Jacqueline Siegle, Kandidatin bei "Der Bachelor"

Anzeige

TVNOW / Ruprecht Stempell Niko Griesert, der Bachelor 2021

Anzeige

Instagram / jacquelinejoline Jacqueline Siegle, Kandidatin bei "Der Bachelor"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de