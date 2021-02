Damit dürfte Kendall Jenner (25) ihrem Freund ordentlich einheizen! Nachdem lange Zeit nur vermutet wurde, dass der Keeping up with the Kardashians-Star und Devin Booker (24) mehr als nur gute Freunde sind, zeigten sich die beiden pünktlich zum Valentinstag endlich turtelnd im Netz! Jetzt genießen die Laufstegschönheit und der Basketballer ein wenig Zweisamkeit auf einem Weingut – wo Kendall sich jetzt in einem superheißen Bikini präsentiert!

Auf Instagram teilt die 25-Jährige Eindrücke aus dem Kurzurlaub mit ihrem Freund und posiert auf einem der Bilder in einem braunen Mini-Bikini. Der ist an ihrem Po so knapp, dass er kaum noch Raum für Spekulationen lässt und die knackigen Kurven des Models extrem gut zur Schau stellt. Das dürfte Devin vermutlich ziemlich gefallen!

Der Sportler ist ebenfalls auf einem der Fotos zu sehen – sein Gesicht ist dabei allerdings nicht besonders gut erkennbar: Er steht auf einer Veranda vor einem traumhaft schönen Sonnenuntergang. Dafür, dass Kendall während des Ausflugs offenbar stets die Kamera in der Hand hatte und sich und ihren Liebsten fotografierte, nimmt sie sich immerhin auch mal selbst auf den Arm: "Ich bin eine Spionin", scherzt sie.

Instagram / kendalljenner Kendall Jenners Kehrseite

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner, 2021

Instagram / kendalljenner Devin Booker im Februar 2021

