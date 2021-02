Diese Bachelor-Folge würde Esther Kobelt am liebsten skippen! Die Studentin kämpfte bis zur sechsten Nacht der Rosen um das Herz von Niko Griesert (30). Zunächst konnte sie mit ihrer verrückten Art und einer Extraportion Selbstbewusstsein bei dem TV-Single ordentlich punkten. Bei einer Schneeballschlacht auf der Zugspitze rutschte ihr allerdings ganz unbedacht "Du Assi" raus. Niko hatte zuvor Karina Wagner (24) mit einer Schneekugel kalt erwischt. Dass der Bachelor daraufhin ziemlich geknickt war, tut Esther total leid.

"Ich muss sagen, es war für mich schon ein bisschen hart zu gucken. Einfach mit dem 'Du Assi' – das tut mir voll leid im Nachhinein. Ich wusste gar nicht, dass ihn das so verletzt hat", betont die 22-Jährige im Bachelor-Podcast auf AudioNow. Gerade weil sie sich bei dem Spruch nichts Böses gedacht habe, der Osnabrücker aber doch sichtlich mitgenommen war, sei es für sie besonders schwer gewesen, die Geschehnisse auf dem TV-Bildschirm zu erleben. "Das war für mich schon brutal zu sehen", gesteht Esther.

Obwohl es zwischen ihr und Niko am Ende nicht funkte, hat die Brünette ausschließlich nette Worte für ihn übrig. "Niko ist ja ein Superlieber. Ich habe mich sehr gefreut über die Sachen, die er gesagt hat", erzählt sie im Bezug auf die vergangenen Folgen des Flirtformats, in denen der 30-Jährige nicht an Komplimenten gespart habe.

