Mit ihm wird Nicolas Puschmann (29) das Tanzbein schwingen! In der diesjährigen Let's Dance Staffel wird es eine Premiere geben: Der einstige Protagonist der schwulen Datingshow Prince Charming wird nämlich nicht mit einer Frau tanzen, sondern mit einem männlichen Tanzpartner über das Parkett schweben! Damit wolle der Hottie für mehr Aufklärung sorgen. Die Konstellationen waren bisher noch nicht fix und wurden live während der Sendung zusammengesetzt. Jetzt steht endlich das Männer-Duo fest!

Nachdem die Gruppentänze vorbei waren, wurden den Promis dann endlich die festen Tanzpartner zugeteilt. Nicolas wird in den nächsten Wochen mit dem Profi Vadim Garbuzov (33) die Hüften schwingen! Darüber schien nicht nur das TV-Sternchen sehr froh zu sein, sondern auch Vadim. Die zwei fielen sich nämlich in die Arme und jubelten vor Freude.

Die Idee, mit einem Mann zu tanzen, habe er bei der österreichischen Ausgabe der Tanzshow abgeguckt. Denn in der Version soll es bereits ein männliches Tanzpaar gegeben haben: "Ich habe mich selber dabei erwischt, wie ich dachte: Okay, das ist gewöhnungsbedürftig." Genau deswegen, habe er das Konzept nun in der deutschen Produktion etablieren wollen.

TVNOW / M. Fellner Vadim Garbuzov, Profitänzer

Instagram / vadim.garbuzov Vadim Garbuzov 2020 in Wien

Instagram / nicolaspuschmann Nicolas Puschmann, ehemaliger "Prince Charming"

