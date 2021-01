Nicolas Puschmann (29) hat in Bezug auf Let's Dance einen besonderen Wunsch! Seit Samstagabend ist bekannt, dass der ehemalige Prince Charming als einer der Kandidaten der neuen Staffel, die schon Ende Februar startet, bei der beliebten Tanzshow dabei ist. Die Profis an der Seite der Promis wurden allerdings noch nicht verraten – die finalen Duos finden sich erst in der Kennenlernshow. Doch Nicolas stellt vorab schon eines klar: Er wird mit einem männlichen Tänzer an den Start gehen.

Inspiriert zu diesem Gedanken wurde der Protagonist der ersten schwulen Datingshow Deutschlands durch die österreichische Version von "Let's Dance". Dort sah er zwei Männer miteinander tanzen. "Ich habe mich selber dabei erwischt, wie ich dachte: Okay, das ist gewöhnungsbedürftig. 'Gewöhnungsbedürftig' ist aber etwas Positives. Es ist einfach der Bedarf nach einer Gewöhnung", erklärt Nico gegenüber RTL. Er glaubt, wenn er mit einem Mann tanzt und die Leute solche Konstellationen im TV immer öfter sehen, sorgt er für mehr Aufklärung.

Tatsächlich war das aber nicht von Anfang an Nicolas' Plan. "Als ich mich mit 'Let's Dance' beschäftigt habe, war ich definitiv davon überzeugt, mit einer Frau tanzen zu wollen", erinnert er sich. Die Kostüme der Ladys hätten ihm immer besonders gut gefallen.

