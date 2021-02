Chrishell Stause (39) ist wieder auf dem Singlemarkt! Die "Selling Sunset"-Bekanntheit musste im vergangenen Jahr eine schwierige Trennung verkraften: Nach vier Jahren Ehe hatte ihr Mann, Schauspieler Justin Hartley (44), überraschend die Scheidung eingereicht. Nach einigem Herzschmerz verliebte sich die US-Amerikanerin dann aber neu – in Profitänzer Keo Motsepe. Mit dem schien es dann richtig gut zu laufen. Doch der Schein trog offenbar: Chrishell hat sich jetzt von Keo getrennt – und macht ihm schwere Vorwürfe!

Großes Drama oder doch eine ruhige Trennung? In ersten Berichten, unter anderem von TMZ, hieß es, Chrishell hätte Anfang der Woche einen Schlussstrich gezogen, sich jedoch im Guten von Keo getrennt. Doch das schien der Tänzer anders zu sehen. Ein Insider erklärte kurz darauf gegenüber People: "Sein Herz ist gebrochen. Er hat aufgrund des Todes seiner Mutter eine schwere Zeit durchgemacht und wünschte sich wirklich, dass das mit Chrishell hält!"

Damit zog Keo dann aber den Ärger seiner Ex auf sich: Via Instagram versuchte die 39-Jährige die Gerüchte und Spekulationen richtigzustellen – und ließ dabei kein gutes Haar an ihrem Verflossenen! "Ok, ich wollte wirklich kein Drama, aber das Opfer zu spielen und deine Mutter ins Spiel zu bringen, geht einen Schritt zu weit!", schrieb sie via Instagram und fügte hinzu: "Ich habe 100 Prozent in dieser Beziehung gegeben, bis mir Dinge erzählt wurden und ich mich fragen musste, ob du überhaupt einen Kaffee bestellen kannst, ohne zu lügen!" Was genau zwischen ihnen vorgefallen ist, wollte Chrishell nicht verraten.

Instagram / keo_motsepe Chrishell Stause mit ihrem Freund Keo Motsepe im Dezember 2020

Instagram / chrishell.stause Chrishell Stause und Keo Motsepe

Getty Images Chrishell Stause, Reality-TV-Star

