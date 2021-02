Dieser Modern Family-Darsteller hat sich ganz schön gemacht! Nolan Gould (22) kam 2009 zu der beliebten Comedyserie, in der er die Rolle des Luke Dunphy hat. Damals war der US-Amerikaner gerade mal elf Jahre alt. Über die vergangenen Jahre ist er nicht nur älter geworden, sondern hat sich optisch auch ganz schön verändert. Letztes Jahr hat er obendrein auch noch angefangen zu trainieren – und präsentiert jetzt stolz das Ergebnis seiner Work-outs im Netz.

Lässig posiert Nolan auf seinem neuesten Instagram-Schnappschuss und stellt dabei seine Muckis zur Schau. Seinen Followern gibt er gleichzeitig ein paar Einblicke in die Hintergründe seiner Transformation: Vor sechs Monaten hatte er sich ein Trainingsziel gesteckt und dieses mithilfe eines Freundes konsequent durchgezogen. Was alles auf seinem Sportprogramm steht, verrät er nicht – zeigt sich aber auf einem früheren Bild bei einer Übung hoch oben an einer Stange.

Nolan ist aber nicht der einzige Promi, der im vergangenen Jahr fleißig an seinem Körper gearbeitet hat. Rebel Wilson (40) hatte ebenfalls ihren Extrapfunden den Kampf angesagt und eine Diät gemacht. Durch viel Sport und eine angepasste Ernährung kann sie einen riesigen Abnehmerfolg für sich verbuchen. Diesen präsentiert die Pitch Perfect-Darstellerin genau wie der Schauspieler immer mal wieder stolz im Netz.

