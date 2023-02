Innerhalb einer Woche: Nolan Goulds Hunde sind gestorben!

Nolan Gould (24) nimmt schweren Herzens Abschied. Der Schauspieler war 2009 mit der beliebten Comedyserie Modern Family bekannt geworden, in der er die Rolle des Luke Dunphy verkörperte. Zu Beginn der Serie war der US-Amerikaner gerade einmal elf Jahre alt. Mittlerweile ist er erwachsen und hat sich sein eigenes Leben aufgebaut. Dazu gehörten auch seine Hunde Maple und Ender. Nun teilte Nolan die traurige Nachricht: Beide Haustiere sind verstorben!

Auf Instagram postete der 24-Jährige eine süße Sammlung von Bildern seiner geliebten Fellnasen. Dazu schrieb er die niederschmetternden Zeilen: "Schweren Herzens teile ich die Nachricht mit, dass Maple und Ender diese Woche verstorben sind." Er erklärte, dass es ein schlimmer Zufall gewesen sei, dass beide so nah beieinander das Zeitliche segneten: "Ihr jeweiliges Ableben stand in keinem Zusammenhang, aber es war ein schrecklicher, trauriger und unfairer Zeitpunkt." Doch bis zuletzt ging es seinen Lieblingen wohl sehr gut. "Ich kann jedoch sagen, dass beide friedlich von uns gegangen sind und von so viel Liebe und Fürsorge und all den Leckereien umgeben waren", betonte Nolan.

Der Luke-Darsteller ist auch äußerlich richtig erwachsen geworden. Auf einem Schnappschuss stellte der US-Amerikaner seine Muckis zur Schau und schwärmte von seiner Transformation. Was alles auf seinem Sportprogramm stehe, verriet er aber nicht.

Instagram / nolangould Nolan Goulds Hunde

Getty Images Nolan Gould, Mai 2019

Instagram / nolangould Nolan Gould im Februar 2021

