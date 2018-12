Mag bei Modern Family auch das Familienchaos herrschen, die Stars der US-Sitcom bekommen gar nicht genug voneinander. So gab es auch 2018 wieder einen stilvoll-fröhlichen Abschied in die Weihnachtszeit, wie Nolan Gould (20) alias Luke Dunphy aus erster Hand berichtet. Nolan war bei der ABC-Erfolgsserie von Beginn an mit von der Partie, kennt sich mit den Traditionen also bestens aus – und plaudert nun ein wenig aus dem Nähkästchen.

"Während aller zehn Staffeln hatten wir jedes Jahr eine Weihnachtsfeier im Klassenraum am Set", erzählt der 20-Jährige bei Instagram und postet dazu das passende Crew-Foto. "Auch, wenn bestimmt die Hälfte der Leute auf diesem Bild nicht mehr zur Schule geht, kommen wir dennoch zusammen, um zu feiern. Dank an unsere Lehrerin, Sharon, dafür, dass die Tradition weitergeht und auch dafür, dass sie uns praktisch großgezogen hat."

Die Fans freuen sich über Post. "Ich liebe euch Leute", schrieb ein Nutzer und ein anderer lobt: "Toller Job Sharon!" "Modern Family" war 2009 zum ersten Mal ausgestrahlt worden, mehr als 200 Folgen wurden seitdem gesendet. Die beliebte Sitcom erhielt in den vergangenen Jahren viele Auszeichnungen, darunter mehrere Emmys sowie einen Golden Globe.

Getty Images "Modern Family"-Star Nolan Gould, Juli 2018

Anzeige

Getty Images Serien-Cast von "Modern Family" bei den 66. Emmy Awards, 2014

Anzeige

Handout / Pressemitteilung / Getty Images Modern Family bei den 69. Golden Globe-Awards

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de