Ty Burrell erlebte echten Vatermoment mit TV-Sohn Nolan

Ty Burrell (57) beweist nicht nur im TV, dass er ein guter Papa ist. Zu Gast in Jesse Tyler Fergusons (49) Podcast "Dinner's on Me" berichtet der Schauspieler von einem Campingausflug mit seinem Modern Family-Sohn Nolan Gould (26). Während des gemeinsamen Backpacking-Trips durch den Grand Canyon kam es zu einer dramatischen Situation, als Nolan beim Kajakfahren in die reißenden Stromschnellen geriet und unterkühlte. Kurz darauf wollte der Luke-Dunphy-Darsteller wieder ins Boot steigen, doch Ty sprach ein Machtwort. "Ich sagte zu ihm: 'Nein, das war's. Ich muss jetzt den Vater spielen, ich muss den TV-Papa spielen'", erinnerte sich der Serienstar.

Nolan hat sich seit dem Ende von "Modern Family" zu einem echten Naturburschen entwickelt. Auf Instagram teilt der 26-Jährige regelmäßig Fotos, auf denen er bei seinen Abenteuern auf der ganzen Welt zu sehen ist. Ein Schnappschuss sorgte im Sommer 2023 für besonders großes Interesse bei seinen Fans. Das Bild zeigte den Serienkollegen von Sarah Hyland (34) bei einer Wanderung in einer bergigen Landschaft. Darauf war der durchtrainierte Oberkörper des US-Amerikaners gut zu erkennen. "Oh, ich liebe die Aussicht", witzelte deshalb ein User in den Kommentaren.

Bis heute sind die "Modern Family"-Darsteller eng verbunden und verbringen gerne Zeit miteinander. "Wir lieben uns alle gegenseitig. Es ist wunderbar", berichtete Ariel Winter (27), Nolans TV-Schwester, in einem Gespräch mit E! News. Außerdem schwärmte sie: "[Wenn] man so viel Zeit mit den Menschen verbringt, wird man irgendwann wirklich zu der Familie, die man darstellt."

Anzeige Anzeige

Instagram / nolangould Nolan Gould im August 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Ariel Winter und Nolan Gould im Januar 2012

Anzeige Anzeige