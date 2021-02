Rebel Wilsons (40) "Jahr der Gesundheit" war ein voller Erfolg! Für das Jahr 2020 hatte sich die Schauspielerin vorgenommen, gesünder zu leben. Sie trieb Sport, stellte ihre Ernährung um – und nahm sagenhafte 30 Kilogramm ab. Auch im neuen Jahr möchte die gebürtige Australierin nicht in alle Muster zurückfallen. In den sozialen Medien gepostete Bilder zeigen, wie wohl der Pitch Perfect-Star sich in seinem Körper fühlt: Auf ihren jüngsten Schnappschüssen präsentiert Rebel das Resultat ihrer Arbeit in einem figurbetonten Look.

Die 40-Jährige ließ sich bei einer zweistündigen Wanderung in Los Angeles in einem sportlichen Outfit ablichten. Die Fotos postete sie in ihrer Instagram-Story. In einer nach Leder aussehenden Leggins posiert Rebel vor einem Zaun, hinter dem auch zwei Rehe das schöne Wetter genießen. Zu ihrer sportiven Hose kombiniert die Schauspielerin ein langärmliges gelbes Shirt, eine schwarze Daunenjacke und eine Sonnenbrille. Die blonden Haare fallen ihr offen über die Schultern und eine dunkle Maske komplettiert den schwarz-gelben Look.

Mit wem Rebel unterwegs war oder ob womöglich ein Passant die Bilder aufgenommen hat, ist nicht bekannt. Denn erst vor Kurzem hatte sie sich von dem Unternehmer Jacob Busch (29) getrennt. Wenige Tage vor dem Super-Bowl-Wochenende hatte die Beauty das Liebes-Aus auf Instagram verkündet.

Instagram / rebelwilson Schauspielerin Rebel Wilson in Los Angeles

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, australische Schauspielerin

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson im Dezember 2020

