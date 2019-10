Was für herzzerreißende Zeilen! Ariel Winter (21) und Nolan Gould (21) wurden 2009 durch Modern Family zu absoluten Stars. Die beiden spielen in der US-amerikanischen Sitcom die Geschwister Alex und Luke Dunphy. Aber auch im echten Leben ist das Duo beinah unzertrennlich. Und genau das bewies die Schauspielerin nun mit einem niedlichen Netz-Post: Zu Nolans Geburtstag widmete Ariel dem Schauspieler einige rührende Wort!

"An diesem Tag, vor 21 Jahren, wurde mein zukünftiger Fake-Bruder, der zu meinem echten Bruder wurde, geboren", begann die Serien-Beauty ihren Instagram-Beitrag emotional. Die 21-Jährige sei einfach nur dankbar und glücklich, dass sie Nolan in ihrem Leben hat. "Wir sind durch jede komische Phase in unserem jungen Leben zusammen gegangen und es gibt niemand anderes, mit dem ich das lieber getan hätte", fuhr Ariel fort.

Die beiden seien einfach immer füreinander da gewesen und die "Modern Family"-Darstellerin könne es nicht fassen, jemand so wertvolles kennengelernt zu haben. "Ich kann es außerdem nicht glauben, dass wir beide jetzt 21 sind – als fühlt sich einfach immer noch wie gestern an, als wir Babys waren", fand Ariel einen emotionalen Abschluss.

Instagram / sofiavergara Der "Modern Family"-Cast 2009 und 2019

Getty Images Ariel Winter und Nolan Gould im Januar 2012

Getty Images Ariel Winter und Nolan Gould im Mai 2019

