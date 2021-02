Johannes Haller (33) schwebt im Papaglück! Der einstige Kandidat von Die Bachelorette und die damalige TV-Rosenverteilerin Jessica Paszka (30) fanden zwar erst nach der Show die große Liebe – aber ihre Beziehung scheint dafür umso intensiver zu sein. Die Turteltauben sind sogar bereits verlobt und erwarten momentan ihr erstes gemeinsames Kind. Und dieses Glück scheint Johannes nun mit der ganzen Welt teilen zu wollen!

In seiner Instagram-Story kam er nun aus dem Schwärmen über sein Leben als werdender Vater gar nicht mehr heraus. Nach einem erfolgreichen Frauenarztbesuch mit seiner Jessica verdeutlichte Johannes seine Dankbarkeit und Freude. "Das Kind wächst perfekt. Ich bin einfach so megaglücklich und wollte es euch wissen lassen. Im Moment könnte ich die ganze Welt umarmen", erzählte der Unternehmer seiner Community sichtlich emotional.

"Wir nehmen uns richtig die Zeit und wir zelebrieren jeden Termin. Das ist so was Besonderes, wie man auch zusammenwächst", erklärte er seine Gefühle für Jessica und das Baby, während er in die Kamera strahlte. Auch Johannes Verlobte scheint verliebter denn je in ihren Schatz zu sein und machte ihm kürzlich eine niedliche Liebeserklärung im Netz.

Instagram / johannes_haller Johannes Haller, TV-Persönlichkeit

Instagram / jessica_paszka_ Johannes Haller und Jessica Paszka, 2021

Instagram / jessica_paszka_ Johannes Haller und Jessica Paszka auf Ibiza

