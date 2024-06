Jessica Haller schwärmt von ihrer Beziehung mit Johannes

Jessica Haller (34) ist überglücklich! Seit mehreren Jahren geht die einstige Bachelorette nun schon mit Johannes (36) durchs Leben. Mittlerweile sind die beiden seit knapp drei Jahren verheiratet und Eltern einer Tochter. "Wir sind ein sehr, sehr starkes und gutes Team", schwärmt das TV-Gesicht von seinem Liebsten im Gespräch mit Promiflash auf dem Lascana Summer Event. Dass Jessica hin und wieder beruflich ganz schön eingespannt ist, sei kein Problem für das Paar. "Es ist so, dass wir uns einfach total gut unterstützen, weil das sonst einfach nicht machbar wäre", stellt sie klar.

"Jetzt ist mein Mann zum Beispiel gerade in Süddeutschland mit meiner Tochter bei den Schwiegereltern und nimmt sich ein paar Tage Auszeit", führt Jessica weiter aus. Dass sie sich dabei für einige Tage nicht sehen, sei für sie kein Problem – im Gegenteil! Die 34-Jährige finde es gut, dass sie und ihr Liebster nicht ständig aufeinanderhocken. "Das macht die Beziehung so besonders, dass jeder so ein bisschen auch beschäftigt ist und seine Sachen macht", erklärt sie.

Wie sehr sie sich lieben, wollen Jessica und Johannes immer wieder aufs Neue zeigen – sie wollen jedes Jahr vor den Traualtar treten! "Das war die Idee meines Mannes und ich liebe all seine Ideen. Als ich vorhatte, meine große Hochzeit zu planen, hat er mich gefragt, was ich davon halte, und ich liebe es jetzt schon", erklärte die Familienmama auf Instagram.

Instagram / jessica_haller Johannes Haller und Jessica mit ihrer Tochter Hailey-Su

Instagram / jessica_haller Jessica und Johannes Haller mit ihrer Tochter Hailey-Su im Juli 2023

