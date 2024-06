Jessica und Johannes Haller sind ein eingespieltes Team!

Jessica (34) und Johannes Haller (36) gehen seit knapp drei Jahren als verheiratetes Ehepaar durchs Leben. Die Geburt ihrer Tochter krönte ihre Liebe. In ihrem Familienalltag ergänzen sich die beiden Fernsehbekanntheiten perfekt, wie die Ex-Bachelorette im Interview mit Promiflash auf dem Lascana Summer Event verrät: "Wir sind ein sehr, sehr starkes und gutes Team." Was Jessi noch über ihre Beziehung zu Johannes ausplaudert und was ihrer Liebe besonders guttut, erfahrt ihr im Promiflash-Video!



