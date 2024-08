Jessica Haller teilt seltenes Urlaubsfoto mit Tochter Hailey

Jessica Haller (34) lebt mit ihrer Familie auf Ibiza und gibt ihren Followern regelmäßig Einblicke in ihren Alltag. Private Schnappschüsse von ihrer Tochter Hailey-Su (3) teilt die Influencerin dabei nur selten. Anlässlich eines romantischen Familienurlaubs am Bodensee macht die 34-Jährige nun eine Ausnahme, wie sich aus Jessicas Instagram-Profil entnehmen lässt. Auf einem der Bilder posiert die kleine Familie freudestrahlend auf einem Bootssteg. Zur Überraschung der Follower ist auch Hailey darauf zu sehen! In einem luftigen Sommerkleidchen schmiegt sich die Kleine dabei barfuß an ihre Mama – der süße Blondschopf scheint sich im Urlaub pudelwohl zu fühlen! Auch die Fans sind vom Anblick des entzückenden Trios begeistert: "Ihr drei seid so wunderschön und eine ganz tolle süße Familie", schwärmt ein User in den Kommentaren.

Während des Familienshootings zeigt sich die stolze Mama wie immer superstylish: In einem sexy Minikleid mit Leoprint und Cowboyboots glänzt Jessica neben ihrem Ehemann Johannes Haller (36), der sich ganz in Weiß zeigt. Im schimmernden Abendlicht blickt das Paar verliebt in die Kameralinse. Der Unternehmer und die Influencerin lernten sich 2017 bei Die Bachelorette kennen. Allerdings traf Amors Pfeil die beiden TV-Gesichter erst drei Jahre später so richtig. 2021 gab sich das Pärchen vor einer traumhaften Winterkulisse im österreichischen Zillertal das Jawort. Im selben Jahr erblickte Töchterchen Hailey das Licht der Welt und macht das Familienglück seither perfekt.

Erst im Mai dieses Jahres feierte die Familie Haileys dritten Geburtstag – von diesem besonderen Event teilte Jessica ebenfalls eine Reihe bezaubernder Aufnahmen auf ihrem Instagram-Profil und äußerte sich gerührt: "Happy Birthday, mein kleiner Engel. Wo ist nur die Zeit geblieben, Hailey-Su?" Auch im süßen Partnerlook sind die Influencerin und ihr Töchterchen des Öfteren unterwegs.

Instagram / jessica_haller Jessica Haller und Johannes Haller am Bodensee im August 2024

Instagram / jessica_haller Johannes Haller und Jessica mit ihrer Tochter Hailey

