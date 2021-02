Romantische Stimmung bei Catharina Maranca (21) und ihrem Freund Maximilian Mittelstädt! Immer wieder verzücken die beiden ihre Fans mit niedlichen Einblicken in ihr Privatleben: Erst im vergangenen Sommer nahmen sie zum Beispiel ein putziges Fellknäuel bei sich auf. Nachdem es eine Zeit lang still um das Paar geworden war, legen die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin und der Hertha-Kicker jetzt nach: Auf einem stimmungsvollen Schnappschuss kuscheln sie im Schneegestöber.

Auf Instagram teilt die schöne Brünette jetzt ein süßes Pärchen-Pic. Während ihr Liebster in seiner rechten Hand das Handy hält, um das Selfie zu machen, kuschelt sie sich in einem weiten, grauen Mantel an ihn. Und das scheint auch nötig, denn durchs Bild huschende Schneeflöckchen deuten die winterliche Kälte sichtbar an und runden die romantische Stimmung zugleich perfekt ab. "Inmitten meines ganzen Chaos warst du auf einmal da", notiert Cathy dazu.

Die Fans zeigen sich überglücklich und freuen sich offenbar sehr über den Einblick in das Leben ihres GNTM-Idols: "Ihr zwei Süßen, schönes Bild", schwärmt eine Followerin. Zahlreiche User lassen aber auch einfach Emojis sprechen: Eine Flut roter Herzchen ergießt sich über die Kommentarspalte.

Anzeige

Instagram / catharinamaranca Catharina Maranca und Maximilian Mittelstädt

Anzeige

Instagram / catharinamaranca Catharina Maranca im April 2020

Anzeige

Instagram / catharinamaranca Catharina Maranca mit ihrem Freund

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de