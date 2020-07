Unbändige Freude über felligen Familienzuwachs bei Catharina Maranca (20) und Maximilian Mittelstädt! Erst seit Kurzem machte die Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin ihre Beziehung mit dem Hertha-Kicker offiziell. Lange blieben die beiden allerdings nicht unter sich, denn schon jetzt sind sie zu dritt! Ein Baby ist allerdings noch nicht unterwegs: Cathy hat sich ein Hündchen angeschafft und sich damit einen großen Traum erfüllt!

"Ich kann es noch immer nicht glauben, dass mein größter Wunsch in Erfüllung gegangen ist. Bis jetzt konnte ich nur erahnen, wie schön es sich anfühlt, so viel Liebe für ein kleines Wesen zu empfinden. Aber jetzt weiß ich endlich, wie toll es ist!", schreibt die 20-Jährige unter ein neues Foto auf Instagram, auf dem sie zusammen mit ihrem Maxi den Welpen auf dem Arm hält. Ein eigens für die Fellnase eröffneter Social-Media-Account verrät, dass das Tierchen auf den Namen Abby hört und ein kleiner Cockapoo ist – also die Kreuzung aus einem Cocker Spaniel mit einem Pudel.

Eifersüchtig scheint der Mann an Cathys Seite wegen ihres tierischen Schatzes so gar nicht zu sein, im Gegenteil. Den gemeinsamen Schnappschuss kommentierte der Sportler bereits mit: "Meine Herzen!" Auch Abby dürfte sich im wahrsten Sinne pudelwohl zu fühlen, denn die frischgebackene Hundemama scheint nicht allzu streng zu sein – das Hündchen durfte zumindest schon mit der Laufstegschönheit in ihrem Bett kuscheln.

