Maxi Mittelstädts Verlobte feiert Junggesellinnenabschied

Schon ganz bald wird Lea Prinz eine Braut sein! Die Liebste von DFB-Fußballprofi Maximilian Mittelstädt feierte am Wochenende in Stuttgart ihren Junggesellinnenabschied. Auf Instagram gab sie ihren Fans einige Einblicke in die Bridal-to-be-Feierlichkeiten. In einer schicken Hotelsuite gönnte sich Lea mit ihren Freundinnen Champagner. Zusammen machten sie sich offenbar für die Party schick – dafür schlüpfte die Bloggerin in einen Seidenbademantel, auf dem "Braut" geschrieben stand. Für das darauffolgende Dinner tauschte Lea ihren Kimono gegen ein weißes Mini-Paillettenkleid aus. "Bald Mrs. M", schwärmte sie zu den Schnappschüssen. In ihrer Story deutete Lea aber an, dass der Junggesellinnenabschied noch nicht vorbei ist – für sie und ihre Mädels ging es nämlich weiter nach Mallorca.

Den Heiratsantrag machte Maximilian seiner Lea im Juli. Vor einem riesigen Herz aus roten Rosen, in dem "Willst du mich heiraten?" geschrieben stand, ging der Kicker vom VfB Stuttgart vor seiner Auserwählten auf die Knie und stellte ihr die Frage aller Fragen. Auch der Verlobungsring konnte sich sehen lassen. Diesen trägt Lea seither ganz stolz an ihrem Ringfinger – und schon bald wird auch ein Ehering an ihrer Hand funkeln.

Maximilian und seine Lea machten ihre Liebe im Oktober des vergangenen Jahres publik. Der Sportler und seine Herzensdame lernten sich wie viele junge Paare heutzutage kennen. "Wir haben uns über Instagram kennengelernt", verriet Lea im Mai im Interview mit RTL. Während einiger Telefonate und auch der ersten Treffen stellten sie daraufhin schnell fest, dass es zwischen ihnen passt. Und schon bald werden Maximilian und Lea Mann und Frau sein.

Instagram / leaprinz Lea Prinz im November 2024

Instagram / leaprinz Lea Prinz und Maximilian Mittelstädt bei ihrer Verlobungsfeier im Juli 2024

