DFB-Star Maxi Mittelstädt heiratete Lea Prinz an Silvester

DFB-Kicker Maximilian Mittelstädt und Influencerin Lea Prinz haben das Jahr 2024 ganz besonders verabschiedet. Die beiden gaben sich am 31. Dezember das Jawort und wurden so offiziell "Herr und Frau M", wie die Blondine nun in einem Instagram-Post verrät. Während Maxi auf den Schnappschüssen ihres besonderen Tages im klassischen schwarzen Anzug mit Fliege und weißem Hemd glänzte, trug Lea ein märchenhaftes weißes Brautkleid, dessen Schleier die romantische Aufschrift "Ewig dein, ewig mein, ewig wir" zierte. Sogar ihre Fellnase wurde für den Anlass herausgeputzt und posierte mit dem frisch vermählten Ehepaar auf einem Bild mit einer Fliege um den Hals.

Bereits Wochen vor der Hochzeit bereitete sich Lea auf den großen Tag vor und zelebrierte ihren Junggesellinnenabschied im November auf Mallorca. Gegenüber RTL schwärmte sie damals: "Es war einfach perfekt! Ich hätte mir nichts Schöneres vorstellen können, als mit all meinen Freundinnen zu feiern." Für die Hochzeitsfeier hatte sie klare Vorstellungen und verriet, dass sie und Maxi sich einen besonderen Tag mit "kleinen Highlights" wünschten. Ein solcher Moment war sicher die Begleitung durch ihre Schwester Laura, die als Trauzeugin an ihrer Seite stand.

Die Liebesgeschichte des frischgebackenen Ehepaares begann im Sommer 2023 über Instagram, kurz nachdem Maxis Wechsel zu VfB Stuttgart bekannt wurde. Offiziell machten sie ihre Beziehung im Oktober des gleichen Jahres öffentlich und zeigten sich seither unzertrennlich. Nur neun Monate später, nach der Fußball-Heim-EM und während eines romantischen Aufenthalts auf Mallorca, stellte Maxi die alles entscheidende Frage: Er ging vor Lea auf die Knie und machte ihr einen Antrag. In rasantem Tempo ging es weiter, denn nur ein halbes Jahr später können sich Maxi und Lea nun Mann und Frau nennen.

Anzeige Anzeige

Instagram / leaprinz Lea Prinz im November 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / leaprinz Lea Prinz und Maximilian Mittelstädt bei ihrer Verlobungsfeier im Juli 2024

Anzeige Anzeige