Romantisch: Maximilian Mittelstädt und Lea sind verlobt!

Maximilian Mittelstädt hat sich getraut! Der Fußballstar und seine Freundin Lea Prinz machten im Oktober 2023 ihre Liebe öffentlich. Nun wagen die zwei schon den nächsten Schritt: Lea und Maximilian sind verlobt! In einem Video auf Instagram dokumentiert er den Antrag. Umgeben von Freunden und Familie stellt der deutsche Nationalspieler seiner Liebsten die große Frage. Auch die Location wurde mit viel Liebe zum Detail geschmückt: Die beiden stehen vor einem riesigen Herz aus roten Rosen, in dessen Mitte in Leuchtbuchstaben "Will You Marry Me" steht. Die Influencerin wird zunächst mit verbundenen Augen zu ihrem Liebsten gebracht und ist dann sichtlich gerührt und nickt sofort eifrig, als Maxi ihr den Ring präsentiert.

Ihre Fans freuen sich über das Liebesglück der beiden Turteltäubchen. "Das ist, glaube ich, das Süßeste, was ich jemals gesehen habe", gesteht ein gerührter User. Maximilians Verein VfB Stuttgart kommentiert: "Herzlichen Glückwunsch euch beiden!" Und auch seine Mama Viola schüttet in der Kommentarspalte ihr Herz aus: "Unendlich dankbar für diese wundervolle, liebevolle, empathische und wunderschöne Schwiegertochter. Wünsche euch alles Glück dieser Welt."

Kennengelernt hatten sich Maximilian und seine Verlobte in den sozialen Medien. "Wir haben uns über Instagram kennengelernt. Es war ein ganz normales 'Hi, wie geht es dir?'", plauderte Lea kürzlich gegenüber RTL aus. Schnell hatten sie ein erstes Treffen vereinbart und festgestellt, dass sie auf einer Wellenlänge sind: "Das matcht, das passt super."

Instagram / leaprinz Maximilian Mittelstädt und Lea Prinz, Fußballspieler und Influencerin

Instagram / leaprinz Maximilian Mittelstädt und Lea Prinz

