Heiraten Maxi Mittelstädt und Lea Prinz noch dieses Jahr?

Das Jahr 2024 hat nur noch wenige Wochen. Dennoch könnten Maximilian Mittelstädt und seine Verlobte Lea Prinz noch vor dem Jahreswechsel vor den Traualtar treten. In einem Interview mit RTL betont die Influencerin nämlich jetzt, dass sie das kommende Jahr gerne als Ehepaar begehen wollen. "Es ist kein Geheimnis, dass wir im neuen Jahr dann als Ehepaar erneut ein tolles Jahr erleben wollen", erklärt Lea in dem Gespräch. Die Vorbereitungen für die große Feier schreite zumindest in großen Schritten voran: "Die Hochzeitsvorbereitungen laufen sehr gut. Die Planung ist in vollem Gange. Wir freuen uns auf alles, was kommt."

Ihren Junggesellenabschied hat Lea schon mal hinter sich. Im November nahm die Netzbekanntheit ihre Follower mit zu dem besonderen Event. Unter anderem zeigte sie sich bei Instagram in einer noblen Hotelsuite, in der sie mit ihren Freundinnen die Champagnerkorken knallen ließ. Dekoriert war der Raum mit einem Luftballonschriftzug, auf dem "Bride To Be" zu lesen war – also "zukünftige Braut". Wie toll ihr JGA war, verrät Lea jetzt gegenüber dem TV-Sender: "Es war einfach perfekt! Ich hätte mir nichts Schöneres vorstellen können, als mit all meinen Freundinnen zu feiern – diese Mädels kennen mich am besten. Es sollte ein Tag voller Spaß sein – und genau das war es auch."

Kennengelernt haben Lea und Maxi sich tatsächlich über Instagram. Wie die beiden bereits verrieten, reichten ein paar Nachrichten und Telefonate aus, um festzustellen, dass sie auf Augenhöhe sind. Im Juli machte der DFB-Kicker dann Nägel mit Köpfen. Unter einem mit Rosenblättern geschmückten Pavillon direkt am Meer empfing er seine Liebste vor einem riesigen Herz aus Rosen. Darauf war der Schriftzug "Will you marry me?", zu Deutsch "Willst du mich heiraten?", zu lesen. Das Video im Netz zeigte, wie Maxi vor Lea auf die Knie ging und mit einem funkelnden Ring um ihre Hand anhielt. Die sichtlich sprachlose Make-up-Artistin war überwältigt und sagte mit einem Nicken "Ja".

Instagram / leaprinz Lea Prinz im November 2024

Instagram / leaprinz Lea Prinz und Maximilian Mittelstädt bei ihrer Verlobungsfeier im Juli 2024

