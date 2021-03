Sandy Mölling (39) verrät das Geheimnis ihres fitten Bodys! Am Wochenende fand das lang ersehnte Comeback der No Angels statt. Das erste Mal seit Jahren stand Sandy mit ihren Bandkolleginnen Lucy Diakovska (44), Nadja Benaissa (38) und Jessica Wahls (44) wieder auf der Bühne. Vor allem der Waschbrettbauch der 39-jährigen Zweifach-Mutter stach bei den "Schlagerchampions – das große Fest der Besten" hervor. Denn der sieht mindestens so fit aus wie vor 20 Jahren bei der Bandgründung – wenn nicht sogar noch trainierter. Wie schafft Sandy das nur?

Das Geheimnis der "Daylight In Your Eyes"-Interpretin lautet: Ein gesunder Lebensstil! "Ich trainiere sehr gern, das ist für mich der beste Ausgleich. 45 Minuten bis eine Stunde am Tag reichen da vollkommen. Zweimal die Woche mache ich Cardiotraining und an vier Tagen Krafttraining", verriet Sandy gegenüber Bild. Sie habe dafür sogar ihre Garage zum Gym umfunktioniert.

Sonntags ist bei der Mutter von zwei Jungs jedoch sportfreier Tag. "Das ist wichtig für den Körper, um sich zu regenerieren. Alle acht bis zwölf Wochen gönne ich mir sogar eine ganze Woche Auszeit", erklärte die Blondine. Auch ihr Produzent Christian Geller bestätigte der Zeitung: "Sandy hat auch in den vergangenen Jahren ohne Bühne immer gesund gelebt [...]. Sie raucht und trinkt nicht und macht täglich Sport."

ARD/JürgensTV/Dominik Beckmann Die No Angels bei "Schlagerchampions – das große Fest der Besten" 2021

Instagram / sandymoelling Sandy Mölling und ihr Sohn Jayden

Getty Images Sandy Mölling, Musikerin

