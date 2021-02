Auf diesen Auftritt haben die Fans lange gewartet! In Florian Silbereisens (39) Show "Schlagerchampions – das große Fest der Besten" kamen gestern Abend Lucy Diakovska (44), Sandy Mölling (39), Jessica Wahls (44) und Nadja Benaissa (38) zusammen, um ihr großes Bühnen-Comeback zu feiern: Die No Angels gaben ihre neue Version des Hits "Daylight in Your Eyes" zum Besten – inklusive flippiger Choreografie. Doch wie kam der langerwartete Auftritt der No Angels eigentlich bei den Fans an?

Zumindest auf Twitter waren die Fans geteilter Meinung – während einige No-Angels-Liebhaber die Girls feierten, waren wiederum andere von der neuen Performance enttäuscht. "Gänsehaut am ganzen Körper" oder auch "Was eine geile Choreo", schwärmten beispielsweise zwei Supporter. Ein weiterer Nutzer sorgte wiederum für Gegenwind: "Manchmal sollte man Dinge einfach so lassen, wie sie sind."

Fan-Freude und Kritik hin oder her – die Hauptsache ist doch, dass Lucy, Sandy, Jessica und Nadja ihr Comeback so richtig genießen konnten. "Einfach nur großartig, es ist ein total tolles Gefühl, endlich mit diesen Wahnsinnsfrauen zurück zu sein", brachte Jessica ihre Freude zum Ausdruck. Für Sandy fühle es sich mit ihren Band-Kolleginnen immer noch nach Familie an.

Instagram / noangelsofficial Die No Angels, 2021

Getty Images Die No Angels, 2007

Getty Images Die Mädels von No Angels

