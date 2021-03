Anna Heiser (30) schwebt im siebten Mama-Himmel! Seit Januar sind die ehemalige Bauer sucht Frau-Kandidatin und ihr Mann Gerald stolze Eltern eines Sohnes. Schon während der Schwangerschaft hielt die gebürtige Polin ihre Fans stets auf dem Laufenden. Auch nach der Geburt des Kleinen gibt sie regelmäßig Updates und postet Fotos mit Baby. Das Gesicht von Gerald Junior soll aber im Netz nie zu sehen sein – und das aus einem einfachen Grund.

"Man hat keine Kontrolle über die Fotos, sobald sie im Internet landen. Man weiß nicht, was andere damit machen", erklärte die Blondine in ihrer Instagram-Story. Sie würden ihren Sohn einfach nur schützen wollen und ihn deshalb nur von hinten zeigen. "Er wird wahrscheinlich einmal öffentlich zu sehen sein, aber wie und wo genau – lasst euch überraschen", betonte Anna abschließend. Ob die kleine Familie womöglich einen gemeinsamen Auftritt in einem "Bauer sucht Frau"-Special hat?

Auch der Babyname ist bisher noch das süße Geheimnis von Anna und Gerald. Zwar nahmen einige Follower wegen eines Fotos, auf dem die Beauty eine Kette mit der Aufschrift "Luis" in den Händen hält, an, dass sie ihren Jungen so nennen wird. Das hatte die Neu-Mama aber direkt verneint. Ob sie jemals verraten wird, wie ihr Kind heißt, ist nicht bekannt.

Instagram / anna_m._heiser Erstes Babybild von Anna Heisers Kind

Instagram / anna_m._heiser Gerald und Anna Heiser im September 2020

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser im Januar 2021

