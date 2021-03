Diese Frage haben sich die Zuschauer von The Crown sicherlich schon oft gestellt: Was halten eigentlich die Royals von der Serie? Die erfolgreiche Netflix-Produktion erzählt die Geschichte von Queen Elizabeth II. (94) und ihrer Familie. Begonnen hat die Story kurz vor ihrer Krönung – und die vergangene Staffel endete mit der Ehekrise ihres Sohnes Prinz Charles (72) und dessen inzwischen verstorbener Ex-Frau Prinzessin Diana (✝36). Auch die Kindheitstage von Prinz Harry (36) und seinem Bruder William (38) sind bereits behandelt worden. Jetzt verrät Harry ehrlich, was er von "The Crown" hält.

In einem Interview mit James Corden (42) für dessen Late Late Show stellte der Prinz jetzt klar: "'The Crown' tut so, als wäre alles so passiert – aber es ist Fiktion. Es basiert lose auf der Wahrheit. Es ist natürlich nicht akkurat." Komplett abweichen von der Realität würde die Serie aber nicht: "Es gibt einem eine ganz gute Idee davon, wie dieser Lebensstil ist, dieser Druck, die Pflicht über alles andere zu stellen – was daraus resultiert, was das bedeutet", erklärte Harry weiter.

Sehen er und seine Frau Meghan (39) sich die Serie denn gerne an? "Ich fühle mich wesentlich wohler dabei, 'The Crown' zu schauen, als die ganzen Storys in den Zeitungen über meine Familie zu lesen", offenbarte der 36-Jährige. "Da gibt es halt einen großen Unterschied. Das eine ist offensichtlich Fiktion und wird meistens aufgrund von Fakten berichtet."

Netflix / Des Willie Prinz Charles (Josh O'Connor) und Prinzessin Diana (Emma Corrin) in "The Crown"

MEGA Prinz Harry in Kalifornien

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

