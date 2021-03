Nagihan Karram setzte für ihren Traumbody ihre Gesundheit auf Spiel! Die 22-Jährige sprang mit ihrem Look Anfang des Jahres bei DSDS direkt in die Augen der Jury. Doch sie selbst war mit ihrem Aussehen zu diesem Zeitpunkt nicht ganz so zufrieden – vor allem mit ihrer Figur. Ihr großer Wunsch: Eine schmalere Taille, ein praller Hintern und weniger Fett an den Oberarmen, dem Rücken, dem Bauch und den Beinen. Als sich Nagi den Traum bei einem Beauty-Doc in der Türkei verwirklichen wollte, traten allerdings einige Komplikationen auf.

Zunächst schien bei dem Eingriff alles rund zu laufen, wie RTL berichtet. Das Fett wurde problemlos abgesaugt und der Po vergrößert. Als sich Nagi von ihrem Arzt das Ergebnis präsentieren ließ, kam sie aus dem Schwärmen sogar kaum heraus: "Ich glaube, das ist seine beste Arbeit." Doch dann treten Schwierigkeiten auf: Die Blondine bekommt Fieber und ihr Wundwasser läuft nicht ab. "Mir wurde warm, ich hatte Kreislaufprobleme", erklärte sie genauer. Um diese Schmerzen loszuwerden, musste sie sich schließlich ein weiteres Mal unters Messer legen.

Insgesamt hat Nagi das Prozedere aber nicht nur zahlreiche Nerven, sondern auch rund 3.000 Euro gekostet. Mittlerweile hat sich das nebenberufliche Model jedoch wieder weitestgehend von den Eingriffen erholt. Bis die Schwellungen der OPs komplett zurückgehen, wird es allerdings noch einige Zeit dauern.

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Nagihan Karram bei "Deutschland sucht den Superstar", 2021

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Nagihan Karram, Ex-DSDS-Teilnehmerin 2021

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Nagihan Karram bei DSDS 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de