Nach Brust-OP: Lindsay Arnold wehrt sich gegen böse Kritik

Lindsay Arnold (31) hat in einem Interview mit E! News offen darüber gesprochen, warum sie sich entschieden hat, ihre Brustvergrößerung öffentlich zu dokumentieren. Die ehemalige "Dancing with the Stars"-Profitänzerin, die mit ihrem Ehemann Samuel Lightner Cusick zwei kleine Töchter namens Sage und June hat, ließ sich im Januar operieren und teilte die Erfahrung mit ihren Fans auf Social Media. Gleich zu Beginn stellte Lindsay klar, dass sie sich darüber bewusst war, negative Reaktionen zu bekommen, sich davon aber nicht abschrecken ließ. Sie wollte anderen Frauen Mut machen: "Mir war vollkommen bewusst, dass ich dafür viel Hass bekommen würde und viele Menschen ihre Meinungen dazu äußern würden – größtenteils negativ, aber dann auch viel Positives. Ich wollte, dass die Leute wissen, dass mir das egal ist, weil es mein Körper und mein Leben ist, und genau so soll sich jeder auch in Bezug auf seinen eigenen Körper und sein eigenes Leben fühlen", betonte sie nachdrücklich.

Die Tänzerin legte Wert darauf, dass der Eingriff eine ganz persönliche Entscheidung war – einzig für sie selbst, nicht für andere. In dem Interview betonte sie: "Ich möchte anderen helfen, zu verstehen, dass es in Ordnung ist, das zu tun. Es ist in Ordnung, Dinge für sich selbst zu tun. Es ist nicht egoistisch. Es ist Selbstliebe." Für Lindsay stand dabei im Fokus, die Vorurteile und das Stigma rund um Schönheitsoperationen abzubauen und anderen Frauen die Angst zu nehmen, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Sie berichtete, dass sie sowohl viele positive als auch – wie erwartet – negative Rückmeldungen erhalten habe. Das habe sie jedoch nicht davon abgehalten, offen mit ihrer Geschichte umzugehen, um anderen zu zeigen, dass sie ihren eigenen Weg gehen dürfen.

Bereits im Vorfeld hatte Lindsay Arnold ihre Fans in den sozialen Netzwerken an ihrem Entscheidungsprozess teilhaben lassen. Sie sprach dort sehr ehrlich über ihre Nervosität vor ihrer allerersten Operation, berichtete von den zahlreichen Überlegungen rund um den Eingriff und teilte sogar humorvolle Anekdoten, wie einen seltsamen Traum, in dem die OP angeblich nichts verändert hätte. Gerade diese Offenheit brachte ihr viel Sympathie ein und zeigt, wie wichtig ihr Transparenz ist. Privat leben Lindsay und ihr Ehemann ein eher bodenständiges Familienleben abseits vom Scheinwerferlicht. Ihre Töchter sind ein wichtiger Rückhalt für sie – gemeinsam meistern sie neben Karriere und Öffentlichkeit auch die kleinen und großen Veränderungen des Alltags.

Instagram / lindsarnold Lindsay Arnold, Influencerin

Instagram / lindsarnold Sam Cusick und Lindsay Arnold mit ihren Töchtern June und Sage im August 2024

