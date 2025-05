Vierter Todestag: Mareile Höppner erinnert an Jan Hahn (†47)

Am vierten Todestag von Jan Hahn (✝47) hat Mareile Höppner (47) auf Instagram mit bewegenden Worten an ihren verstorbenen Kollegen erinnert. In einem emotionalen Beitrag teilte die Moderatorin mehrere Fotos von sich und ihrem engen Freund und sprach offen über ihre Gefühle, die sie seit seinem Tod begleiten: "Jani, mein lieber Jan! Vier Jahre, ich lade dich wieder zu meinem Geburtstag ein, wie in jedem Jahr. Er ist erst in einer Woche und du bist nicht mehr da, aber das fühlt sich nie richtig an, nie ruhig in meinem Herzen." Die beiden verband nicht nur die gemeinsame Arbeit als Moderatoren, sondern auch eine enge Freundschaft, die weit über den Job hinausging.

In ihrem langen Text berichtete Mareile von besonderen Erinnerungen mit Jan, wie ausgelassenen Momenten in einem Hotel, als sie "an die Zwischenwand klopften" und lachten, als wären sie wieder Kinder. Sie erinnerte auch an seinen liebevollen Umgang mit ihrem Sohn, den Jan oft auf seinen Schultern trug. Zudem machte die 47-Jährige deutlich, wie groß der Zusammenhalt unter den Menschen ist, die Jan vermissen: "Wir alle, die dich so im Herzen haben, denen du so fehlst; wir sind wie eine eingeschworene Gemeinschaft in diesem Gedanken an dich." Das Fehlen ihres Freundes sei allgegenwärtig und bleibe immer schmerzhaft.

Der unerwartete Tod des beliebten "Guten Morgen Deutschland"-Gastgebers wurde im Mai 2021 durch den RTL-News-Geschäftsführer Stephan Schmitter bekannt gegeben. "Wir alle sind geschockt und tieftraurig über den plötzlichen Tod von Jan. Die RTL-Familie verliert einen ganz besonderen Menschen und lieben Kollegen, der uns allen viele wunderbare Fernsehmomente geschenkt hat. All unsere Gedanken und unser tiefes Mitgefühl sind bei seiner Familie und den Angehörigen. Jan, wir werden dich nie vergessen", erklärte er in einem emotionalen Statement. Damals verriet Stephan auch, dass Jan nach einer kurzen, schweren Krankheit verstorben sei.

Anzeige Anzeige

Instagram / mareilehöppner_official Jan Hahn und Mareile Höppner, Moderatoren

Anzeige Anzeige

Getty Images Jan Hahn, 2015