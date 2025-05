Kate Moss' Wellness-Marke Cosmoss verkauft sich schlecht

Kate Moss (51) wurde jüngst in Notting Hill dabei gesehen, wie sie entspannt mit ihrem Hund Archie durch die Sonne spazierte – ganz so, als könne sie nichts aus der Bahn werfen. Doch während sich das Topmodel gelassen gibt, scheint sich über ihrem eigenen Wellness-Label Cosmoss derzeit der Himmel zu verdüstern. Wie Daily Mail berichtet, steht die von Kate im Jahr 2022 gegründete Marke, die eigentlich von ihrem neuen Lebensstil mit Spiritualität und Ruhe inspiriert ist, offenbar vor dem Aus. Mehrere Läden wie Fenwick oder Liberty London haben ihre Bestände entweder drastisch reduziert oder die Verkaufsflächen zurückgebaut. In Onlineshops wie Discount Dragon sind ihre Produkte wie der Duft "Sacred Mist" oder das CBD-Öl mit Nachlässen von teils mehr als 60 Prozent erhältlich.

Hintergrund des plötzlichen Preissturzes: Teure Artikel wie Cremes, Tees oder das berühmte "Sacred Mist"-Parfüm, die einst bis zu 150 Euro kosteten, finden anscheinend immer weniger Käufer. Der eigene Shop auf der Website von Cosmoss scheint den Verkauf sogar bereits eingestellt zu haben. Der Plan, es Gwyneth Paltrow (52) und ihrem erfolgreichen Goop-Imperium gleichzutun, ist für Kate offenbar nicht aufgegangen. Als vor wenigen Monaten zudem die Abgabe von Jahresabschlüssen ausblieb, drohte Cosmoss ein amtliches Zwangsverfahren, das jedoch wenig später ohne weitere Erklärung abgewendet wurde. Weder Kate noch ihre Marke haben sich bislang öffentlich zu den Schwierigkeiten geäußert.

Für viele Fans kommt diese Entwicklung durchaus überraschend. Kate hatte in den letzten Jahren oft betont, dass sie ihre legendäre Partyvergangenheit hinter sich gelassen und im ländlichen Cotswolds-Gebiet zu mehr Ausgeglichenheit und neuem Tatendrang gefunden habe. Privat lebt das Model sehr zurückgezogen und pflegt ein enges Verhältnis zu ihrer Tochter Lila (22), die längst in die Fußstapfen ihrer berühmten Mutter getreten ist. Kates Lebensmotto "Beschwer dich nicht, erklär dich nicht" spiegelt sich nicht nur in ihrer Reaktion auf öffentliche Spekulationen wider – es scheint auch ihre Strategie im Umgang mit Rückschlägen zu sein, ob auf dem Laufsteg oder im Wellness-Business.

Getty Images Kate Moss, Model

Getty Images Lila Moss und Kate Moss, Mai 2024

