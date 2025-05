Wegen Vögeln: Benny Blancos bisher größter Streit mit Selena

Selena Gomez (32) und Benny Blanco (37) gelten seit 2023 als absolutes Hollywood-Traumpaar – doch auch in diesem Haushalt sind sich nicht immer alle grün. Dass hierbei manchmal über besonders kuriose Themen diskutiert wird, verriet Benny jetzt in der australischen Radioshow "Ricki-Lee, Tim and Joel". Dort berichtete der Musikproduzent offen vom bisher größten Streit, den er mit seiner Verlobten hatte: Während der Aufnahmen für ihr gemeinsames Album "I Said I Love You First" wurde Selena immer wieder von einer lauten Gruppe Vögel vor ihrem Fenster gestört. Ihre Laune sank mit jedem Piepsen, während Benny anfangs nichts von dem Gezwitscher bemerkte. Er – wiederum irritiert und genervt vom Gezeter seiner Liebsten – habe schließlich ebenfalls langsam, aber sicher die Geduld bei der Aufnahme verloren.

Eine Lösung für das Verständnisproblem zwischen den beiden war aber doch rasch gefunden: Selena gelang es, das störende Vogelgezwitscher mit einem Mikrofon aufzunehmen. Erst mit diesem akustischen Beweisstück konnte sie Benny ihr Problem verständlich machen. Trotz der erhitzten Gemüter löste das Paar die Situation, ohne laut zu werden: "Wir sind keine Streithähne und keine Schreihälse", betonte er und verriet dazu noch ein paar weitere Details zur anstehenden Hochzeit: Die Sängerin plane beispielsweise, auf den klassischen ersten Hochzeitstanz zu verzichten, weil sie dafür zu schüchtern sei. Stattdessen lege sie Wert auf einen ganz besonderen Moment mit ihrem Großvater. Er wird eine besondere Rolle in der Zeremonie einnehmen, da er früher nicht die Gelegenheit hatte, Selenas Mutter zum Altar zu führen.

Auch Bennys Wurzeln sollen bei der Feier besonders gewürdigt werden: Die beiden wollen die Hora, einen traditionellen Kreistanz, in den Festakt einbauen. Die Einbeziehung dieses Tanzes, der für gemeinschaftliche Freude und Verbundenheit steht, spiegelt die tiefen familiären Werte wider, die sowohl Benny als auch Selena schätzen. Obwohl das beliebte Paar die Beziehung erst 2023 offiziell machte, begann die gemeinsame Geschichte schon viel früher: Benny lernte Selena bereits 2013 kennen, als er auf ihre Mutter Mandy Teefey (49) traf. Dieser erste Kontakt legte den Grundstein für eine tiefe Freundschaft, die nun bald – wie die Fans der beiden hoffen – in einer stabilen und langanhaltenden Ehe münden wird.

Backgrid Benny Blanco, Selena Gomez

Instagram / itsbennyblanco Selena Gomez und Benny Blanco, April 2025

