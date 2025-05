Inniger Moment: Was läuft da bei Sydney Sweeney und MGK?

Sydney Sweeney (27) zeigte sich am vergangenen Samstag ausgelassen bei einer Party im Palm Tree Beach Club am MGM Grand Hotel in Las Vegas – und das nicht allein! Die frischgebackene Single-Schauspielerin tauschte innige Umarmungen und vertraute Gespräche mit Musiker Machine Gun Kelly (35) aus, der ebenfalls seit einigen Monaten wieder solo ist. Wie Fotos von PageSix zeigen, lachten die beiden, lehnten sich beim Reden immer wieder aneinander und schienen sichtbar Spaß zu haben.

Das Treffen zwischen Sydney und MGK blieb bei den Partybesuchern nicht unbemerkt: Ihre auffällig vertraute Art sorgte schnell für Getuschel über eine mögliche Romanze. Die beiden kennen sich bereits seit dem Dreh des Musikfilms "Downfalls High" im Jahr 2021, bei dem der 35-Jährige Regie führte, und scheinen seither befreundet zu sein. Ob sich nun aus ihrer Freundschaft mehr entwickelt hat? Bislang äußerten sich weder die Euphoria-Darstellerin noch der Rocker persönlich zu den Liebesgerüchten.

Erst vor wenigen Tagen war Sydney mit ihrem "Housemaid"-Co-Star Brandon Sklenar (34) beim Stagecoach-Festival gesichtet worden – auch mit ihm wirkte sie mehr als vertraut. Doch ein Insider berichtete bereits kurz darauf, dass zwischen den beiden nichts sei. "Sie sind einfach nur gute Freunde, und Sydney lebt gerade ihr bestes Leben", schilderte die Quelle gegenüber Us Weekly. Die US-Amerikanerin habe eine "flirty" Persönlichkeit, weshalb es oft so wirke, als würde zwischen ihr und ihren Bekannten mehr als nur Freundschaft sein. Ob es mit MGK auch nur an ihrer koketten Art lag oder ob mehr zwischen ihnen läuft, bleibt abzuwarten – klar ist, dass Sydney nach ihrer Trennung von Jonathan Davino wohl nicht mehr Trübsal blasen will.

Getty Images Sydney Sweeney im März 2024

Aissaoui Nacer / MEGA Jonathan Davino und Sydney Sweeney im Juli 2023

