"Bin schockiert": Leyla Lahouar möchte nicht mit Mike reden

Leyla Lahouar (28) und Mike Heiter (32) stehen kurz vor ihrer geplanten Hochzeit im Sommer, doch zwischen den beiden Reality-TV-Stars herrscht aktuell absolute Funkstille. Während Mike vor wenigen Tagen seinen Junggesellenabschied auf Ibiza feierte, kamen Vorwürfe auf, er habe sich dort mit anderen Frauen vergnügt. Leyla hat nun in einer aktuellen Instagram-Story sehr deutlich gemacht, wie enttäuscht sie von ihrem Verlobten ist: "Ich weiß gar nicht, was ich zu dieser ganzen Sache sagen soll. Ich bin einfach richtig enttäuscht und schockiert – es kamen jetzt noch andere Sachen raus. Ich bin gerade einfach an dem Punkt, dass ich mit diesem Menschen nicht reden möchte, weil ich einfach maximal enttäuscht, sauer und traurig bin." Zudem stellte sie klar: "Fremdgehen ist nicht erst, wenn das Ding woanders drinsteckt – das wissen wir alle."

Die 28-Jährige betonte in ihrer Story außerdem, dass Mike ganz genau wisse, wo ihre persönlichen Grenzen liegen, und dass jeder, der diese überschreitet, "Pech gehabt hat". Ein besonders pikantes Detail schilderte sie in Bezug auf den Verlauf der langen Partynacht auf Ibiza: Nach allem, was geschehen war, habe Mike sogar noch in einem anderen Klub weiterfeiern wollen, sei aber wegen einer kurzen Hose abgewiesen worden. Zu weiteren Gesprächen oder einer Versöhnung ist Leyla zurzeit nicht bereit, sie braucht offenbar Abstand, um die Situation für sich selbst zu verarbeiten.

Bereits zuvor hatte Mike sich in den sozialen Netzwerken zu den Vorwürfen geäußert und alle Gerüchte rund um angebliches Fremdgehen entschieden zurückgewiesen. Laut eigener Aussage hatte er Leyla permanent geschrieben und sie stets darüber informiert, wo er sich aufhielt und mit wem – selbst Anrufe blieben jedoch laut ihm ohne Antwort. "Ich liebe diese Frau! Niemals würde ich das, was ich mit ihr habe, aufs Spiel setzen", erklärte der 32-Jährige deutlich und stellte klar: "Ich werde so was nie machen, ich habe so was noch nie gemacht und das ist für mich unterste Schublade. So ein Mensch bin ich nicht!"

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar im Mai 2025

Instagram / mikeheiter Mike Heiter, Realitystar

