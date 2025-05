Fans spekulieren: War Andrea Berg beim Beauty-Doc?

Andrea Berg (59) hatte zuletzt beim großen Silvester-"Schlagerbooom" in München für Aufsehen gesorgt – aber nicht nur mit ihrer Musik. Zum Jahreswechsel präsentierte Florian Silbereisen (43) gemeinsam mit zahlreichen prominenten Gästen eine festliche Show in der Basketballarena des FC Bayern München. Die Sängerin, die mit mehreren Liedern für Partystimmung sorgte, kam als eine der ersten Topstars auf die Bühne. Doch schon während der Übertragung begann wohl im Netz eine rege Diskussion: Viele Zuschauer rätselten über eine vermeintliche Veränderung im Gesicht der Sängerin. "Was war mit ihr los? Das Gesicht?" fragte ein Nutzer auf der Plattform X.

Kurz nach Andreas Auftritt wurde in den sozialen Netzwerken gemutmaßt, ob ihr Make-up oder womöglich ein Beauty-Eingriff für ihren neuen Look verantwortlich sein könnte. Eindeutig war die Sache für die Zuschauer allerdings nicht. Während einige fiese User schrieben, das Make-up sei verunglückt gewesen, behaupteten andere, Andrea hätte "sich ein neues Gesicht geleistet". Trotz der kritischen Stimmen zum Aussehen der Künstlerin blieb eines unbestritten: Ihr glitzerndes Kleid und ihre Musik kamen beim Publikum gut an und wurden auf Instagram vielfach gelobt.

Andrea steht seit Jahrzehnten im Rampenlicht – und zieht mit Musik, Looks und Auftritten immer wieder alle Blicke auf sich. Als eine der erfolgreichsten Schlagersängerinnen Deutschlands wird jeder ihrer Schritte genau beobachtet – von kleinen Veränderungen bis zu großen Bühnenmomenten. Zwischen ihren Bühnenauftritten und TV-Shows legt sie großen Wert auf ihre Familie und das Leben abseits des Rampenlichts – zumindest so gut es der Terminkalender zulässt. Denn eine Pause ist für sie kein Thema: Kaum ist die "Party, Hits, Emotionen"-Tour im März zu Ende gegangen, steht laut Merkur.de schon das nächste Highlight an. Mitte Juni erscheint ihr neues Live-Album – inklusive Bonustrack für ihre treue Fangemeinde.

Instagram / andreabergoffiziell Schlagersängerin Andrea Berg im Dezember 2024

Getty Images Andrea Berg, Musikerin

