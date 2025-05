Bill Gates Tochter gründet Unternehmen ganz ohne seine Hilfe

Bill Gates (69), einer der reichsten Männer der Welt, hatte große Bedenken, als seine Tochter Phoebe (22) gemeinsam mit ihrer früheren Stanford-Mitbewohnerin Sophia Kianni die Shopping-App Phia gründete. Die App, die seit Ende April erhältlich ist, ermöglicht Nutzerinnen und Nutzern den Preisvergleich von neuen und gebrauchten Modeartikeln auf über 40.000 E-Commerce-Seiten. Während Jennifer Gates (29) längst eine Laufbahn in der Medizin eingeschlagen hat und Sohn Rory in der Politik promoviert, zieht es Phoebe in die Tech- und Modewelt. Als sie ihrem Vater Bill von ihrer Geschäftsidee berichtete, fürchtete der Milliardär, sie könnte ihn nach Geld fragen. "Oh Junge, sie wird bestimmt kommen und fragen", erinnerte sich Bill laut New York Times. Er gibt zu: Wenn sie gefragt hätte, hätte er vermutlich geholfen – "aber nur unter Auflagen und mit intensiven Business-Checks".

Doch dazu kam es nie: Phoebe und Sophia setzten ganz auf eigene Faust auf die Hilfe von Investoren und Stipendien. Ihre Startsumme bestand aus einem Zuschuss von Soma Capital über 100.000 Dollar sowie einem Stanford-Grant von 250.000 Dollar für Social Entrepreneurship. Erst nach zahlreichen Absagen sicherten sie sich weitere 500.000 Dollar von Angel-Investoren, darunter Mentoren wie Kris Jenner (69), Spanx-Gründerin Sara Blakely und Joanne Bradford, die Ex-Präsidentin von Honey. Melinda, Phoebes Mutter, legte besonderen Wert darauf, dass ihre Tochter das Abenteuer eigenständig angeht. "Sie sah darin vor allem eine Chance, zu lernen und eventuell auch zu scheitern", erzählte die junge Unternehmerin offen. Für Rat steht ihr Vater ihr nur beim Thema Personalfragen zur Seite.

Phoebe sprach schon in der Vergangenheit gegenüber Medien darüber, wie sehr ihre Herkunft auch Fluch und Segen zugleich sei. "Wenn das Business durchstartet, werden viele sagen: Liegt nur an ihrer Familie – und ein großer Teil daran stimmt auch", erklärte sie offen in einem Podcast. Dass ihre Eltern ihr einen privilegierten Start ins Leben ermöglicht haben, bestreitet sie nicht – sieht den Erwartungsdruck aber ebenfalls als Belastung. Über Phoebe wurde bereits berichtet, dass sie zusammen mit Sophia an der Idee für Phia während des Stanford-Studiums arbeitete, lange bevor sie den Familiennamen strategisch einsetzen musste. Im Privatleben hat sie zudem ihre Beziehung zu Arthur Donald, dem Enkel von Paul McCartney (82), publik gemacht. Während ihre Schwester Jennifer in New York im Krankenhausalltag ihre Leidenschaft für die Medizin auslebt und Bruder Rory an seiner Polit-Karriere feilt, hat Phoebe längst gezeigt, dass sie ihren eigenen Weg gehen will – auch wenn sie dabei gegen sämtliche "Nepo-Baby"-Klischees ankämpfen muss.

Anzeige Anzeige

Getty Images Phoebe Adele Gates, Tochter von Bill Gates

Anzeige Anzeige

Instagram / phoebegates Bill Gates mit seiner Tochter Phoebe, Oktober 2024

Anzeige Anzeige