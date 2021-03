Caroline Robens zeigt sich von ihrer natürlichen Seite! Die TV-Auswanderin und Ehefrau von Andreas Robens hat einen hohen Wiedererkennungswert. Ihre Markenzeichen sind – neben ihrem supermuskulösen Body – ihr teils rasierter Kopf, ihr Einhorn-Tattoo auf dem Schädel und ihre XXL-Lashes. Ihren Mega-Augenaufschlag verdankt die amtierende Sommerhaus-Siegerin künstlichen Wimpern. Jetzt veröffentlichte Caro mal ein Foto ohne die besagten Beauty-Helfer – ein seltener Anblick!

Auf Instagram teilt die Fitnessstudiobesitzerin ein Bild, auf dem sie nach einem langen Arbeitstag auf der Couch relaxt. Caro sieht dabei total verändert aus! Der Grund: Ihre Augen werden ausnahmsweise mal nicht von superdichten Fake-Lashes eingerahmt. Ihre Fans feiern den natürlichen Look total: "Ohne die Wimpern viel schöner", schwärmt eine Followerin in den Kommentaren. "Ungeschminkt siehst du so hübsch aus... Wirf die Wimpern weg! Du brauchst sie nicht!", beteuert eine weitere.

Nicht nur bei ihrer Wimpernlänge hilft Caro gerne nach. Die Bodybuilderin setzt außerdem auf Botox, um ihre Stirn zu glätten – und auf Hyaluronsäure, um ihr Kinn aufzufüllen. Außerdem hat sie sich von ihrem Sommerhaus-Preisgeld ihre Nase beim Beauty-Doc verkürzen lassen. Und damit nicht genug: "Ich werde wahrscheinlich noch meine Brustimplantate austauschen lassen", verriet sie Promiflash bereits vor ein paar Monaten.

Instagram / caroline_andreas_robens Caro Robens, Reality-TV-Star

