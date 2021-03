Hat Romina Palm (21) in den vergangenen Monaten etwa schon selbst ein Umstyling vorgenommen? Aktuell kämpft die gebürtige Koblenzerin in Heidi Klums (47) Castingshow Germany's next Topmodel um den begehrten gleichnamigen Titel. Dabei steht in dieser Woche ein ganz besonderes Programm auf dem Plan: Das Umstyling! Bei einem Blick auf den Social-Media-Account der Influencerin wird allerdings deutlich, dass ihr letzter Besuch beim Friseur noch gar nicht allzu lange her ist – bis vor Kurzem trug Romina noch eine lange Wallemähne!

In der Sendung zeigt sich Romina für gewöhnlich mit einem kurzen braunen Bob – dabei hatte die Beauty in der Vergangenheit auch schon deutlich längeres Haar. Auf dem Instagram-Profil der Kölnerin sind noch einige Schnappschüsse aus dieser Zeit zu finden. Egal ob gewellt, voluminös oder in einem hohen Pferdeschwanz zusammengebunden – die Netz-Bekanntheit kann offensichtlich jede Frisur tragen.

Mit optischen Veränderungen scheint Romina also kein Problem zu haben. Ob sie dem GNTM-Umstyling aber genauso entspannt entgegenblickt? Immerhin flossen in den vergangenen Staffeln bei den Girls stets die Tränen. Die Ergebnisse konnten sich aber sehen lassen: Von Extensions über Perücken bis hin zum ausgefallenen Vokuhila-Look.

Anzeige

Instagram / lifeofromi Romina Palm, GNTM-Kandidatin 2021

Anzeige

Instagram / lifeofromi Romina Palm im Juli 2019

Anzeige

Instagram / lifeofromi Romina Palm, Web-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de