Germany's next Topmodel-Fans können sich wieder auf eine Menge Drama gefasst machen! Bereits die vergangene Folge war eine große Herausforderung für Heidi Klums (47) "Meeedchen": Die Nachwuchsmodels mussten den Entscheidungs-Walk – bis auf ein bisschen Seifenschaum, Tangas und Nippel-Pads – nackt absolvieren. Auch wenn die Aufregung anfangs groß war, meisterten den Laufsteg am Ende alle gut. Doch in der kommenden Episode wird es definitiv Tränen geben: Das große Umstyling steht an!

Das verkündete Model-Mama Heidi ganz schadenfroh in dem Teaser für die nächste Folge: "Schnipp, schnapp Haare ab – Zeit für das große Umstyling!" In der Vorschau ist neben zahlreichen weinenden Girls bereits zu sehen, dass eine von ihnen knallrote Haare verpasst bekommt – eine andere verliert sehr viele Zentimeter ihrer langen blonden Mähne. Was ebenfalls interessant werden dürfte: Alex erwähnt beim Anblick der Frisur einer Konkurrentin einen "Vokuhila"!

Wem all das erspart bleibt? Sarah! Die 22-Jährige wurde in der vergangenen Folge von Heidi und Gastjurorin Ellen von Unwerth (67) nach Hause geschickt, nachdem sie weder bei dem Shooting mit den Rollschuhen noch bei dem Nackt-Walk eine gute Performance hingelegt hatte. Kurz zuvor schmiss außerdem Beauty Mira freiwillig hin.

Anzeige

Getty Images Heidi Klum bei den Golden Globes 2019

Anzeige

Instagram / alex_mariah.gntm.2021.official GNTM-Kandidatin Alex Mariah

Anzeige

Instagram / sarah_ahr Sarah, GNTM-Kandidatin 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de