Wie geht es Shuttle-Fahrer Willy nach dem Liebes-Aus mit Kim-Denise Lang (23)? Diese Lovestory ist in der Geschichte von Der Bachelor wohl einmalig: Die Schwäbin verliebte sich nicht in Rosenverteiler Niko Griesert (30), sondern in den Event- und Shuttle-Fahrer William van Siegertstein. Obwohl die beiden nach den Dreharbeiten tatsächlich ein Paar geworden sind, war ihre Liebe wohl doch nicht für die Ewigkeit bestimmt. Vor wenigen Tagen bestätigte Kim die Trennung. Doch was sagt eigentlich ihr Ex zu dem Beziehungs-Aus? Promiflash fragte nach...

Obwohl die 23-Jährige und er nicht mehr zusammen sind, fließe kein böses Blut zwischen ihnen, betonte der DJ sofort. "Wir sind, glaube ich, gerade beide an einem Punkt, wo es sehr schwierig ist. Wo es gefühlt gerade leider einfach nicht möglich ist. Wir haben trotzdem ein sehr gutes Verhältnis zueinander, schätzen und respektieren uns sehr." Vor allem die große Distanz zwischen ihren Wohnorten sei ein Problem. Für Willy sei es zudem wichtig, eine Beziehung mit ganzem Herzen einzugehen. Das sei bei ihm und der Fachwirtin für Versicherungen und Finanzen aktuell aber einfach nicht möglich. "Man weiß nie wirklich, wie es kommt und was die Zukunft so bringt", wollte er ein Liebes-Comeback aber nicht vollständig ausschließen.

Doch wie kam es damals überhaupt zum richtigen Kennenlernen? Erste Gerüchte ließen vermuten, dass William der Bachelor-Kandidatin einen Zettel mit seiner Telefonnummer zugesteckt hatte. "Der Kontakt ist erst danach zustande gekommen, es wurden auch nie irgendwelche Zettel oder Telefonnummern ausgetauscht! Ich nehme meinen Job sehr ernst", stellte der Event-Koordinator nun klar. Aufgefallen sei ihm die hübsche Blondine aber sofort: "Man blickt sich in die Augen und redet vielleicht mal kurz. [...] Es hat ja auch irgendwie etwas von diesem 'Was man nicht darf'-Gefühl..."

Alle Infos zu “Der Bachelor” auf TVNOW.de

privat William van Siegertstein, Bachelor-Fahrer

TVNOW "Der Bachelor"-Kandidatin Kim-Denise

privat Bachelor-Shuttle-Fahrer William van Siegertstein

