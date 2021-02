Kim-Denise (23) hat beim Bachelor ihre Liebe gefunden – allerdings vermutlich nicht so, wie sie es sich anfangs vorgestellt hat. Die Blondine nahm ursprünglich an dem Kuppel-Format teil, um den begehrten Junggesellen Niko Griesert (30) für sich zu gewinnen. Der war aber letztendlich doch nichts für die Ex-Kandidatin – der Shuttle-Fahrer aber schon. Kim-Denise hat Promiflash verraten, was jetzt wirklich zwischen ihr und dem Chauffeur läuft!

"Ja, wir sind aktuell fest zusammen und es läuft sehr harmonisch. Wir lachen viel miteinander", erzählt sie im Interview mit Promiflash. Das Paar lerne sich momentan immer besser kennen – obwohl zwischen den Turteltauben eine große Entfernung liegt. 600 Kilometer trennen Kim-Denise und ihren Partner nämlich voneinander. "Eine Fernbeziehung ist nie einfach, kann aber funktionieren", betont die 23-Jährige. Eine gemeinsame Wohnung würde allerdings aktuell noch nicht zur Debatte stehen.

Auch wenn es zwischen den Verliebten im Moment ziemlich gut zu laufen scheint – Kim-Denise möchte ihren Crush der Öffentlichkeit erst mal noch nicht vorstellen. "Da möchte ich dann doch mein Liebesleben lieber privat halten", erklärt die hübsche Blondine.

Alle Episoden von "Der Bachelor" bei TVNow.

Anzeige

Instagram / kim.denise.lang Kim-Denise Lang, Ex-Bachelor-Kandidatin

Anzeige

TVNow Niko Griesert und Kim-Denise Lang bei "Der Bachelor"

Anzeige

TVNOW / Ruprecht Stempell Niko Griesert, der Bachelor 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de