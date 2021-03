Diese beiden sind immer noch verliebt wie am ersten Tag! Seit Juli 2019 gehen Shawn Mendes (22) und Camila Cabello (24) offiziell gemeinsam durchs Leben. Vor allem in den vergangenen Monaten hat sich ihre Liebe gefestigt, da die beiden seit dem Lockdown unter einem Dach leben. Und wie nah sich das Paar steht, beweist der Musiker jetzt am Geburtstag seiner Liebsten: Im Netz widmet Shawn seiner Camila nun eine süße Liebeserklärung!

Wenn das die Fan-Herzen nicht zum Schmelzen bringt: Mit einem coolen Pärchenschnappschuss gratuliert der 22-Jährige seiner Freundin auf niedliche Art und Weise. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an die freundlichste, mutigste und schönste Person, die ich je gekannt habe. Ich liebe dich jeden Tag mehr, mein Leben", schreibt Shawn ganz emotional zu seinem Beitrag.

Dass es den beiden mit ihrer Beziehung ernst ist, verdeutlicht auch, wie Shawns Familie über Camila denkt – die 24-Jährige soll nämlich bereits ein festes Familienmitglied sein. "Mein Vater meint solche Dinge eigentlich nie ernst, aber er nervt mich immer und fragt: 'Wie geht es meiner Schwiegertochter?'", verriet der "Wonder"-Interpret in der Zack Sang Show offen. Zwar könne er sich vorstellen, seine Freundin irgendwann zu heiraten, doch im Moment wollen sich die beiden erst mal Zeit lassen.

Getty Images Shawn Mendes und Camila Cabello im November 2019

Instagram / camila_cabello Shawn Mendes und Camila Cabello im Februar 2021

Backgrid/ ActionPress Shawn Mendes und Camila Cabello im November 2019

