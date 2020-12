Neben dem Whirlpool war hier sicherlich auch die Stimmung ziemlich heiß! Shawn Mendes (22) und Camila Cabello (23) gehen seit über einem Jahr gemeinsam durchs Leben. In letzter Zeit ist es allerdings etwas ruhiger um die Turteltauben geworden – und das ist wohl auch der "Never Be the Same"-Interpretin aufgefallen, was sie nun änderte: Camila teilte ein neues verturteltes Pärchen-Pic mit ihrem Liebsten!

Auf ihrer Instagram-Seite veröffentlichte die 23-Jährige nun einen ziemlich seltenen und doch sehr intimen Schnappschuss von sich und ihrem Shawn. Zusammen verbringen die beiden auf der Momentaufnahme eine entspannte Zeit im Ja­cuz­zi und tauschen heiße Küsse aus. "Ich bin in letzter Zeit nicht so gut darin, Bilder zu machen – aber hier ist ein besonders schönes!", schrieb die Beauty zu ihrem Post.

Dass es zwischen den beiden sehr ernst ist, dürfte Fans nicht neu sein. Doch wie ein Insider erst vor Kurzem gegenüber Hollywood Life ausgeplaudert hatte, suchen die beiden derzeit eine gemeinsame Wohnung. Shawn sei bereits seit einiger Zeit in Miami, dem aktuellen Wohnort von Camila – und nun wollen sie wohl endgültig den nächsten Schritt in ihrer Beziehung wagen.

Jeffrey Mayer / JTMPhotos, Int'l. / MEGA Shawn Mendes und Camila Cabello im November 2019

Instagram / shawnmendes Shawn Mendes und Camila Cabello an Halloween 2020

Backgrid / ActionPress Camila Cabello und Shawn Mendes im März 2020

