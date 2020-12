Das sind doch schon mal die besten Voraussetzungen! Nachdem im Sommer 2019 erste Gerüchte aufgekommen waren, dass Shawn Mendes (22) und Camila Cabello (23) ein Paar sein sollen und sie kurz darauf ihre Beziehung öffentlich bestätigten, sind die Musiker schier unzertrennlich. Eine romantische Hochzeit der zwei wäre für viele Fans wohl das absolute Non­plus­ul­t­ra – und auch Shawns Vater wird bei diesem Gedanken offenbar schon ganz warm ums Herz.

In einem Interview in der Zack Sang Show plaudert Shawn überraschend aus dem Nähkästchen – und gibt sogar preis, was seine Familie von seiner Freundin hält. "Mein Vater meint solche Dinge eigentlich nie ernst, aber er nervt mich immer und fragt: 'Wie geht es meiner Schwiegertochter?'", erzählt der 22-Jährige. Er könnte sich durchaus vorstellen, seine Camila eines Tages zu heiraten – doch bevor tatsächlich die Hochzeitsglocken läuten, wolle sich das Paar noch etwas Zeit lassen: "Ich denke, wenn du deinen Seelenverwandten gefunden hast, fühlst du es und weißt, dass du ihn gefunden hast."

Aber nicht nur Shawns Vater ist begeistert von seiner Schwiegertochter in spe – auch Camilas Dad versteht sich hervorragend mit dem Partner seiner Tochter. Durch den Lockdown im Frühjahr verbrachten die Männer viel Zeit zusammen und gemeinsame Schnappschüsse bewiesen, dass die Chemie zwischen Shawn und Alejandro hervorragend passt.

ActionPress Shawn Mendes und Camila Cabello bei den MTV Video Music Awards 2019

Getty Images Camila Cabello und Shawn Mendes bei den American Music Awards 2019

Getty Images Shawn Mendes, Sänger

