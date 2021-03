Ob sie die Liebe zur Musik wohl von ihrer Mama geerbt hat? Vor rund einem Jahr ist Sarah Joelle Jahnel (31) erstmals Mutter geworden. Seitdem hält Töchterchen Lia Faé Agnes die ehemalige Reality-TV-Darstellerin ganz schön auf Trab. Stand früher noch Sarah Joelles eigenes Vergnügen im Mittelpunkt, dreht sich nun alles um den fast einjährigen Nachwuchs, den die Singlemutter alleine großzieht. Wie aufgeweckt ihre Tochter tatsächlich ist, verrät Sarah Joelle jetzt im Promiflash-Interview: Lia tanzt und singt bereits!

"Am meisten erstaunt mich, wie schnell die Zeit vergeht", antwortet Sarah Joelle auf die Frage, was sie an der Entwicklung ihrer Tochter am meisten überrasche. "Lia sagt schon 'Hi, hallo', wenn sie den Raum betritt, und wenn sie geht, gibt es ein 'Bye, bye' und es wird gewunken", erzählt die ehemalige DSDS-Kandidatin im Gespräch mit Promiflash. Wenn sie sich beispielsweise den Zeh anstoße, komme Lia angelaufen und streichle sie. Es sei unheimlich niedlich, dass ihre elf Monate alte Tochter sie schon tröste, freut sich Sarah Joelle. "Laufen kann sie nun auch schon seit ein paar Wochen, aber das Allerbeste: Sie tanzt und singt, jeden Tag. Sobald die Musik angeht, fängt sie an zu tanzen", berichtet die stolze Mutter.

Seit Lia auf der Welt ist, habe sich ihr Leben ganz grundsätzlich verändert. Dass ihre Tochter bald schon ein Jahr alt wird, könne sie gar nicht fassen. "Uns geht es sehr gut und ich bin so stolz auf meine kleine Zaubermaus", fasst Sarah Joelle zusammen.

Instagram / sarah_joelle_ Sängerin Sarah Joelle Jahnel mit ihrer Tochter Lia

Instagram / sarah_joelle_ Sarah Joelle Jahnel und ihre Tochter

Instagram / sarah_joelle_ Sarah Joelle Jahnel und ihre Tochter

