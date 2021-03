Pietro Lombardi (28) spricht erneut ein Machtwort! Seine Liebe zu der süßen Anwaltsgehilfin und Influencerin Laura Maria Rypa war von Anfang an ein einziges Auf und Ab. In der Nacht zu Donnerstag wollte der DSDS-Star nun abschließend klarstellen, dass zwischen ihnen alles aus und vorbei ist. In diesem Zuge deutete der Erfolgssänger an, er sei für die Beauty nur "Mittel zum Zweck gewesen". Daraufhin sind Pies eingefleischte Fans offenbar im Netz auf Laura losgegangen – zum großen Unmut des Musikers!

In seiner Instagram-Story appellierte der 28-Jährige jetzt an seine Community: "Ich habe mich euch gestern geöffnet, weil ihr es verdient habt, die Wahrheit zu erfahren [....]. Was ich damit aber nicht erreichen wollte, ist, dass Laura von allen Seiten Hassnachrichten bekommt und schlecht gemacht wird." Weiter wundert sich Pietro: "Wieso können wir nicht aufhören, in gewissen Situationen Menschen anzugreifen oder kleinzumachen?" Weder Laura noch irgendjemand anders habe das verdient.

Weil er selbst ein "sehr positiver Mensch" sei, hat er keine Lust auf den Umgang mit negativen Menschen: "Leute, die Hass verbreiten oder der Meinung sind, immer Angriffsfläche bei Menschen zu suchen, sollen mir fernbleiben", stellt Pietro klar. Abschließend beteuert er noch, dass die Aussage "Mittel zum Zweck" ihm nur aus einer Emotion heraus rausgerutscht sei. Er wünsche Laura nach wie vor "alles Gute."

MG RTL D / Stefan Gregorowius Musiker Pietro Lombardi bei DSDS 2019

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa im Februar 2021

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi im Oktober 2020

