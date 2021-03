Nicht alle Germany's next Topmodel-Kandidatinnen sind begeistert von ihrem neuen Look! In der aktuellen Folge der Castingshow bekommen die Mädchen fast alle neue Frisuren verpasst. Während Heidi Klum (47) bei sechs ihrer Schützlinge der Meinung ist, dass diese keine Veränderung benötigen, wünscht sie sich für Nachwuchsmodel Romina Palm (21) ein durchaus extremeres Umstyling. Die persönliche Stylistin der Jurychefin verpasste der Kölnerin knallrote Haare – sehr zu Rominas Verdruss!

Als die ehemalige Brünette ihre neue Frisur im Spiegel bewundert, gibt sie sich noch selbstbewusst. Umgeben von ihren Mitstreiterinnen im Modelloft fließen allerdings bittere Tränen. "Ich hab so ein bisschen das Gefühl, dass ich aussehe wie eine 16-Jährige, der das Herz gebrochen wurde und die auf die Idee kam, sich die Haare rot zu färben", klagt sie weinend. Sie fühle sich, als hätte man ihr die Identität geklaut.

Ihr Freund Stefano Zarrella ist im Gegensatz zu Romina aber begeistert vom neuen Look. Im Videocall mit seiner Freundin stellt er klar: "Ich finde es echt schön, mach dir keinen Kopf!"

