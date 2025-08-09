Das halten die Fans von Romina Palm und Christians Podcast

Romina Palm (26) und Christian Wolf (30) haben am Freitag ihre Fans überrascht: Das Model und der Unternehmer starteten ihren gemeinsamen Podcast "Die Schöne und der Wolf". Bereits die erste Folge, die in voller Länge als Video auf YouTube zur Verfügung steht, begeistert die Zuhörer. Zahlreiche Kommentare unter dem Video zeugen von der positiven Resonanz. "Wie mega sympathisch kann man sein? Ich könnte euch stundenlang zuhören. Einfach lustig, ehrlich und ernst", schwärmt ein Fan über die harmonische Chemie zwischen den beiden Hosts.

Neben der lockeren und authentischen Unterhaltung wünschen sich die Fans für die nächste Folge, dass Romina ihre angekündigte Geschichte zum Besten gibt. Auch der Umgang mit dem Alltagschaos, inklusive der familiären Herausforderungen, begeistert die Zuhörer: "Ich kann alles so nachvollziehen und man findet sich wieder. Ihr seid sehr unterhaltsam und einfach geradeaus."

In der ersten Folge des Podcasts berichtete Neu-Mama Romina offen über die Herausforderungen der Mutterschaft. "Ich habe das Mama-Sein ein bisschen unterschätzt", gab die ehemalige GNTM-Kandidatin ehrlich zu. Obwohl sie ihre kleine Tochter Hazel über alles liebt, fühlt sie sich oft erschöpft, gestresst und hadert mit ihrem Selbstbild. Zusätzlich setzen ihr der Schlafmangel und die ungewohnten hormonellen Veränderungen zu.

Anzeige Anzeige

Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm, Social-Media-Stars

Anzeige Anzeige

Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm mit ihrem Baby, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / rominapalm Romina Palm, Juli 2025