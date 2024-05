Gisele Oppermann und Elsa Latifaj schießen gegeneinander!

Der Streit von Gisele Oppermann (36) und Elsa Latifaj geht in die nächste Runde! Bei Kampf der Realitystars gerieten die beiden Ex-Germany's Next Topmodel-Kandidatinnen aneinander und wurden aus der Sala geschmissen. Doch damit ist die Fehde der Promi-Damen noch nicht beendet, wie es scheint. In einem Q&A auf Instagram wird Elsa gefragt, ob sie bei dem Promi-Boxevent Fame Fighting gegen Gisele kämpfen wolle – das lehnt sie aber ab. "Auf keinen Fall. Ihr habt es selbst gesehen, sie ist durch einen Schubser umgefallen und dann soll ich mit ihr kämpfen?", schießt sie gegen ihre Kontrahentin.

Wenn sie gegen Gisele in den Boxring steigen würde, müsste sie Angst um ihre Karriere haben, wie sie weiter erklärt: "Dann heißt es wieder: 'Elsa war so gewalttätig'. Also bei der Sache bin ich komplett raus, bevor ich meine Karriere kaputtmache." Die Sticheleien will Gisele aber nicht auf sich sitzen lassen. Sie postet einen Screenshot von der Story der Österreicherin und entgegnet kurz und knapp: "Welche Karriere, Süße?"

Bereits in der Sendung krachte es gewaltig zwischen den Reality-Bekanntheiten: Nachdem Gisele Elsas Show-Flirt Calvin Kleinen (32) angebaggert hatte, kam es zum Zoff zwischen der Dschungelcamperin und ihrer Mitstreiterin. Dieser eskalierte schließlich. Elsa schubste Gisele, woraufhin zwei Set-Mitarbeiter eingriffen, um die Streithähne zu trennen. Die beiden mussten das Format anschließend verlassen. "Ich verstehe auf jeden Fall, dass ich die Show verlassen muss. Handgreiflichkeiten sind nicht okay", sah Elsa ihren Fehler ein.

RTLZWEI Elsa Latifaj und Gisele Oppermann bei "Kampf der Realitystars"

Instagram / calvin92 Calvin Kleinen, TV-Bekanntheit

